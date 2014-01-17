У США планують розширити "список Магнітського" на Україну

Про це йдеться у повідомленні на сайті Бена Кардина, сенатора-демократа, пише Голос Америки.

"Свобода відвідувати США та мати доступ до нашої фінансової системи, включно з національною валютою є привілеями, які не мають поширюватись на тих, хто порушує базові права людини та принципи верховенства права", - йдеться у повідомленні на сайті сенатора.

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"Грубі порушники прав людини від Зімбабве до України, від Гондурасу до Папуа Нової Гвінеї попереджаються, що вони не зможуть уникнути відповідальності за свої вчинки навіть тоді, коли їх власні країни лишаються бездіяльними", - йдеться у тексті оприлюдненому на сайті сенатора-демократа.

Законопроект має на меті зобов'язати президента США "оприлюднити та оновлювати перелік усіх закордонних громадян, які на думку президента, на основі достовірних свідчень, відповідають за позасудові вбивства, тортури та інші порушення прав людини скоєні проти осіб, які виступають за просування прав людини, викривають незаконну діяльність членів уряду".

Відповідно до законопроекту, президент має заборонити вищеозначеним особам в'їзд на територію США, припинити дію раніше виданих їм віз. В окремих випадках, відповідно до законопроекту, можливі таємні додатки до нього.

Законопроект також скеровує президента США "заморозити та заборонити будь-які операції із майном у США особам внесеним до переліку, якщо їх майно та майнові інтереси знаходяться у США, прибувають на територію США, або перебувають під контролем, чи надходять під контроль резидента США, чи зареєстрованої у США компанії".

Відповідно до законопроекту "Державний департамент та міністр фінансів щороку звітуватимуть перед Конгресом щодо дій відповідно до даних поправок".