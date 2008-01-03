Яценюк вважає, що Тимошенко не зможе працювати в білих рукавичках

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що уряду доведеться приймати непопулярні рішення для здійснення глибинних реформ.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті “Україна молода” від 3 січня. “Скажу відверто: уряд не зможе бути в білих рукавичках”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, якщо нинішній Кабінет міністрів хоче стати урядом реформаторів, то в нього “не вийде бути кришталево чистим і стерильним”.

Спікер пояснив це тим, що ті, хто при владі, повинні брати на себе відповідальність. “Непопулярну, складну відповідальність, яку, певно, не підтримуватиме у тому числі і їхній електорат, принаймні у короткотерміновій перспективі. Але яка дасть країні можливість розвиватися - через рік, два, три. А працювати «сьогодні на сьогодні» - це не уряд, а піар–кампанія”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.