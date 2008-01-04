Екс-голова місії України при ЄС йде у банківський бізнес

Екс-голова місії України при Європейському Союзі Роман ШПЕК іде у банківський бізнес.

Про це він заявив в інтерв’ю українській службі Бі-БІ-СІ.

За словами Р.ШПЕКА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про його звільнення з посади представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі) за його власним зверненням.

“Моя відставка, можливо, була для когось несподіваною, окрім мене, тому що рішення про подальше моє майбутнє визрівало досить давно. Це було рішення Президента на моє звернення. Це назріло десь рік тому, у кінці 2006 року…”, - повідомив Р.ШПЕК.

Він зазначив, що тоді було прийнято рішення повернутися в Україну та залишити державну службу. За інформацією Р.ШПЕКА, з цього приводу він у вересні 2007 року мав тривалу розмову з тодішнім міністром закордонних справ Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, а після цього коротку розмову з Президентом України.

Він також наголосив, що давно не має “міністерських амбіцій”, оскільки на державній службі себе реалізував. “Але я ніколи не випробував себе у сфері підприємництва, приватного бізнесу”, - наголосив при цьому Р.ШПЕК.

“Я йду у бізнес, банківський. Я отримав запрошення від одного комерційного банку, який зареєстрований в Україні”, - уточнив він.

Р.ШПЕК повідомив, що це банк з іноземним капіталом. Працюватиме він на посаді заступника президента банку і буде заступником голови наглядової ради.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2007 року Президент України своїм указом звільнив Р.ШПЕКА з посади представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).

Р.ШПЕК був представником України при ЄС з травня 2000 року.