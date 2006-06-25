Ющенко: держава підтримає молодь пільговим кредитуванням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що держава підтримуватиме молодь через систему пільгового кредитування.

Про це він заявив учора в традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників, присвяченому Дню молоді, який святкується в Україні в останню неділю червня.

“Впевнений, що достойні стартові можливості повинна забезпечити держава. Ми підтримуємо і будемо підтримувати вас на перших кроках вашого самостійного життя, у першу чергу – через систему пільгового кредитування освіти, бізнесу, житла”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до молодих людей.

Зазначивши, що сьогодні власного житла потребує понад півмільйона молодих українських сімей, В.ЮЩЕНКО заявив, що Державний фонд підтримки молодіжного житлового кредитування постійно розширює рамки своїх програм.

Нагадавши, що в історії України молодь завжди була рушійною силою революційних процесів, демократичних перетворень і змін, Президент високо оцінив той внесок, який зробило українське юнацтво в демократизацію країни. “Ви – моя найважливіша надія змінити країну на краще, очистити її від спадку тоталітарного режиму, побороти корупцію. На вашу віру в Україну, вашу освіченість, патріотизм, на ваші сучасні погляди на життя сподівається влада, залучаючи молодих до найвищих посад”, - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що він пишається тим, що почався процес омолодження влади і сьогодні в її коридорах стає дедалі більше молодих облич.

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення житлом молодих родин, які офіційно стоять на квартирному обліку, необхідно близько 18-20 млрд. грн. Про це повідомив 21 червня голова Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Валерій ОМЕЛЬЧУК.

За його словами, на сьогодні клієнтами Держфонду стали близько 25 тис. родин, з яких 8 тис. - одержали кредити за держпрограмою пільгового кредитування, 17,5 тис. - за програмою часткової компенсації ставок іпотечних кредитів комерційних банків.

Фонд молодіжного кредитування тимчасово припинив видавати позики. Як пояснив В.ОМЕЛЬЧУК, причиною цього стало те, що держава виділила недостатньо коштів, і Фонд занадто швидко їх витратив. Так, у держбюджеті - 2006 на програму передбачили 30 млн. грн., а договорів уклали стільки, що бюджетні гроші, розраховані на рік, використали за один квартал.

Тепер слово за Верховною Радою: якщо депутати підтримають рішення про відшкодування, то вони відновляться вже в поточному році. У протилежному випадку нові угоди з компенсації будуть укладатися тільки після прийняття держбюджету-2007, зазначив голова Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву.