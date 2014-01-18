У Львові молоді люди в масках вийшли під обласне управління міліції

17:29, 18 січня 2014
Політика
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Сьогодні у Львові біля приміщення Головного управління МВС України у Львівській області відбулася акція протесту проти дій нинішньої влади, в якій взяли участь близько 20 молодих людей у масках та касках.

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Як передає кореспондент УНІАН, група молоді, тримаючи в руках дерев‘яні кийки, підійшла на приміщення обласного управління міліції, де висловила свою незгоду із законами, ухваленими парламентом 16 січня.

Після виконання Державного гімну України та проскандувавши: «Слава нації! Смерть ворогам!», вони повідомили, що «їх акція є мирною» і пішли.

При цьому учасники акції відмовилися назвати, яку організацію вони представляють і чому акцію проводили на площі біля обласного управління міліції, тоді як вимог безпосередньо до правоохоронців не висували.

Як заявила у коментарі УНІАН народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Сех, зазначена акція могла бути спланована як «провокація провладних сил з метою скомпрометувати громадський сектор «Майдану».

«За моєю інформацію, сьогодні у Львові планується провокація, до якої причетна влада. Група молодиків може побити шибки в будівлі обласного управління міліції. Цю акцію вони планують здійснити від імені однієї з громадських організацій, хоча насправді жодна із них до цього можливого інциденту не причетна. Якщо цю провокацію буде реалізовано – відповідальність за це лежатиме тільки на владі», – наголосила Сех.

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На даний час всі учасники акції залишили площу перед будівлею обласного управління міліції, якщо це мала бути провокація – то вона не відбулася, оскільки на місце події прибуло багато журналістів та кілька обласних депутатів, що могло перешкодити запланованій провокації.

Як повідомила речник обласної міліції Світлана Добровольська, у зв’язку з тим, що акція була несанкціонована, не подавалася відповідна заявка на її проведення, дані про подію буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці наразі проводять перевірку.

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