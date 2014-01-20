Мітингувальники і Беркут закидують один одного гранатами і фаєрами

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV.

З боку мітингувальників летять коктейлі молотова і каміння, а з боку силовиків світлошумові гранати і гранати зі сльозогінним газом

Частина майданчика перед входом до стадіону і вулиця залиті водою і представляє собою каток.

Також мітингувальники поклали бруківку в декілька рядів. Періодично мітингувальники роблять атаки під прикриттям дверей від біотуалетів і дерев'яних щитів.

Всього на площі кілька тисяч чоловік.