Мітингувальники і Беркут закидують один одного гранатами і фаєрами
10:55, 20 січня 2014Політика
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На Європейській площі проходять епізодичні атаки, з одного і з іншого боку летять гранати.
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV.
З боку мітингувальників летять коктейлі молотова і каміння, а з боку силовиків світлошумові гранати і гранати зі сльозогінним газом
Частина майданчика перед входом до стадіону і вулиця залиті водою і представляє собою каток.
Також мітингувальники поклали бруківку в декілька рядів. Періодично мітингувальники роблять атаки під прикриттям дверей від біотуалетів і дерев'яних щитів.
Всього на площі кілька тисяч чоловік.
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