Ющенко закликає припинити насильство проти мирних громадян і почати діалог

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Як вважає Ющенко, протистояння на вулиці Грушевського могло не бути, якби правоохоронні органи не заблокували рух по вулиці для мирних мітингувальників і автомобілів «Автомайдану».

На його переконання, активісти мали право вільно пересуватися, в тому числі у бік урядового кварталу, а функція правоохоронців мала би полягати безпосередньо у захисті адміністративних будинків від захоплення.

«Створення барикад правоохоронцями, встановлення автобусів і щитів стало неадекватною відповіддю і радикализовало настрої людей,які збиралися продемонструвати свою незгоду з ухваленими у парламенті законами антидемократичного спрямування. Мирний характер Майдану порушили непрофесійні дії міліції. Застосування водометів та гранат взагалі має стати предметом розслідування як грубе порушення українського та міжнародного законодавства», - вважає Ющенко.

Він вказав на те, що брак політичного лідерства та відсутність чіткого реалістичного плану дій стало не лише основною проблемою для збереження авторитету опозиції, але і радикалізувало учасників Майдану.

«Люди так і не почули конкретних пропозицій виходу з ситуації. На тлі повного ігнорування владою будь-яких вимог Майдану та фактично проголошення його поза законом як через судові заборони, так і через ухвалення пакету нових законів, Майдан вдався до останнього засобу – відкритого радикального опору. В авангард вийшли найбільш радикальні групи», - заявив Ющенко.

Він закликав до негайного початку діалогу між владою та опозицією, а також припинення насильства проти мирних громадян.

«Політичні переговори мають стати способом виходу із ситуації як тактично – для сьогоднішнього дня, так і з точки зору стратегічних вимог українських громадян. Перемога вулиці, перевага сили у протистояннях можуть стати першим епізодом громадянської війни. В жодному разі такий сценарій не має бути реалізований», - вважає Ющенко.

Він підкреслив, що цінності незалежної суверенної цілісної України як європейської держави мають скласти ідеологічну канву для політичного вирішення кризи.