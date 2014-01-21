Луценко не вірить у результативність переговорів опозиції та Януковича

Про це він заявив, перебуваючи на столичній вулиці Грушевського, передає кореспондент Gazeta.ua.

"Нині це не переговори. Це називається лише підготовкою, оскільки ми передали лише наші вимоги: від звільнення затриманих до звільнення Януковича. Ви знаєте, що будь-які питання у цій країні вирішує лише одна людина — це Янукович. Влада взяла вимоги, і завтра зранку ми отримаємо відповідь", - наголосив Луценко.

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Окрім того, політик зазначив: "Лідери опозиції підуть на переговори не до Клюєва, а до Януковича. Сподіваємось, що президент буде готовий щось вирішити. Але я вірю у ці переговори лише на 5%".

У свою чергу, позафракційний народний депутат Петро Порошенко, відповідаючи на питання, як діяти зараз страйкарям, вигукнув: "Робити те, що робите зараз!"

Нагадаємо, на вулиці Грушевського зараз перебувають до 10 тисяч протестувальників. Сутички, які тривають між активістами, вже другий день не вщухають. Увесь час до активістів приєднуються нові мітингарі.

Як відомо, рада Всеукраїнського об'єднання "Майдан" сформувала групу для проведення технічних консультацій із владою. До її складу увійшли Олександр Турчинов від "Батьківщини", Віталій Ковальчук від УДАРу, Руслан Кошулинський від "Свободи" та Юрій Луценко від громадськості.