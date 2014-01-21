Добкін вважає "закони 16 січня" недостатньо жорсткими
16:48, 21 січня 2014Політика
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Голова облдержадміністрації Харкова Михайло Добкін вважає прийняті 16 січня закони "недостатньо жорсткими"
скріншот Твіттера Добкіна
Про це він повідомив в сервісі мікроблогів Твіттер.
"Закони, прийняті ВР 16 січня своєчасні, але недостатньо жорсткі. Події останніх днів показали недосконалість нац. законодавства", - написав Добкін.Читайте такожУ Росії зроблять суворішим проект закону про ЗМІ-іноземних агентів через УкраїнуТакож чиновник висловив думку, що Україні "необхідно на законодавчому рівні викорінити войовничу політику екстремістів, націоналістів і грантоїдів".
"Все найкраще відбувається після великих потрясінь. Так було в Європі, так було в США, так буде і в Україні", - додав він.
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