Добкін вважає "закони 16 січня" недостатньо жорсткими

Про це він повідомив в сервісі мікроблогів Твіттер.

"Закони, прийняті ВР 16 січня своєчасні, але недостатньо жорсткі. Події останніх днів показали недосконалість нац. законодавства", - написав Добкін.Читайте такожУ Росії зроблять суворішим проект закону про ЗМІ-іноземних агентів через УкраїнуТакож чиновник висловив думку, що Україні "необхідно на законодавчому рівні викорінити войовничу політику екстремістів, націоналістів і грантоїдів".

"Все найкраще відбувається після великих потрясінь. Так було в Європі, так було в США, так буде і в Україні", - додав він.