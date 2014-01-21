Клюєв заявив, що Кличко виходить із переговорів

Про це заявив голова групи, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.

Зокрема, як повідомляє сайт Президента України, коментуючи наміри лідера партії УДАР Віталія Кличка вийти з переговорного процесу, Клюєв зазначив, що вважає такий крок «нерозумним».

Читайте такожКличко знов пішов на зустріч до Януковича«Я вважаю, що ті політики, які думають про майбутнє України, не повинні так чинити, вони зобов'язані вести діалог, домовлятися, тоді буде позитивний результат», - сказав Клюєв.

Він закликав Кличка та його політичну силу повернутися до консультацій для того, щоб у переговорному процесі були представлені всі парламентські опозиційні політичні сили, сказано в повідомленні.