Міліція з'ясовує обставини смерті протестувальника на Грушевського

08:57, 22 січня 2014
Політика
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Правоохоронці з'ясовують обставини смерті протестувальника на  вулиці Грушевського.  По інформації ЗМІ, він отримав чотири вогнепальних поранення.

Митингующий бежит в укрытие во время столкновений с милицией / REUTERS

Про це йдеться у повідомлені МВС.

"О 6.30 від лікаря «швидкої» до міліції надійшло повідомлення про те, що в пункті надання медичної допомоги, створеного мітингувальниками, знаходиться тіло померлого чоловіка", - сказано у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також судово-медичні експерти, які з’ясовують обставини та характер нанесених хлюпцю травм та тілесних ушкоджень.

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