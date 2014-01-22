Міліція з'ясовує обставини смерті протестувальника на Грушевського
08:57, 22 січня 2014Політика
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Правоохоронці з'ясовують обставини смерті протестувальника на вулиці Грушевського. По інформації ЗМІ, він отримав чотири вогнепальних поранення.
Митингующий бежит в укрытие во время столкновений с милицией / REUTERS
Про це йдеться у повідомлені МВС.
"О 6.30 від лікаря «швидкої» до міліції надійшло повідомлення про те, що в пункті надання медичної допомоги, створеного мітингувальниками, знаходиться тіло померлого чоловіка", - сказано у повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також судово-медичні експерти, які з’ясовують обставини та характер нанесених хлюпцю травм та тілесних ушкоджень.
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