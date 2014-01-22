Міліція з'ясовує обставини смерті протестувальника на Грушевського

Про це йдеться у повідомлені МВС.

"О 6.30 від лікаря «швидкої» до міліції надійшло повідомлення про те, що в пункті надання медичної допомоги, створеного мітингувальниками, знаходиться тіло померлого чоловіка", - сказано у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також судово-медичні експерти, які з’ясовують обставини та характер нанесених хлюпцю травм та тілесних ушкоджень.