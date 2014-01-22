Перші жертви протистояння: троє загиблих на Грушевського

У штабі самооборони Майдану підтверджують, що вдень 21 січня помер 22-річний активіст, який впав з 13-метрової колонади стадіону "Динамо" під час кривавого протистояння мітингувальників і силовиків на вулиці Грушевського.

Інформацію про його смерть, що з'явилася в соцмережах, підтвердили в штабі самооборони Майдану.

На даний момент ім'я загиблого невідомо.

Вранці 22 січня, о 6:25, на черговий номер 102 зателефонував невідомий та повідомив, що у приміщенні бібліотеки Національної академії наук знаходиться труп чоловіка. За словами особи, яка так і не повідомила будь-якої інформації про себе, труп спочатку принесли до Будинку профспілок, а потім він був переміщений до приміщення бібліотеки.

На зазначений виклик виїхали співробітники органів міліції.

“У холі бібліотеки, на столі, було виявлено труп чоловіка з двома вогнепальними пораненнями (в голову та груди). При ньому було знайдено паспорт та особисті речі”, - йдеться в повідомлені.

Наразі правоохоронними органами ретельно розслідуються обставини загибелі цих людей.

За деякими даними, убитого звали Сергій Нігоян.

Згодом стало відомо ще про одного загиблого віком 20-25 років.

Він був застрелений, поранення в грудну клітину в області серця і поступив у медчастину близько 8 години ранку вже без пульсу. Тіло загиблого знаходиться у медчастині на Грушевського, яку розгорнули в одній з будівель.

Наразі там працює міліція, триває упізнання.

Станом на 10:58 тіло вже вивезли з медчастини.