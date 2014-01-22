ЗМІ: "Беркут" побив лікарів, які надають допомогу на Грушевського
14:20, 22 січня 2014Політика
0 0
"Беркут" вже "не бачить" знак "Червоного Хреста", повідомляють журналісти
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут"
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV
Нагадаємо, «Беркут» на Грушевського б'є протестувальників, яких вдається зловити.
Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV, людей, які потрапляють в руки «Беркута», валить на землю і б'є ногами і кийками натовп правоохоронців.
За деякими з них зривають верхній одяг.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter