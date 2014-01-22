ЗМІ: "Беркут" побив лікарів, які надають допомогу на Грушевського

14:20, 22 січня 2014
Політика
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"Беркут" вже "не бачить" знак "Червоного Хреста", повідомляють журналісти

Снайперы спецподразделения милиции

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV

Нагадаємо, «Беркут» на Грушевського б'є протестувальників, яких вдається зловити.

Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV, людей, які потрапляють в руки «Беркута», валить на землю і б'є ногами і кийками натовп правоохоронців.

За деякими з них зривають верхній одяг.

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