ЗМІ: "Беркут" побив лікарів, які надають допомогу на Грушевського

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV

Нагадаємо, «Беркут» на Грушевського б'є протестувальників, яких вдається зловити.

Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV, людей, які потрапляють в руки «Беркута», валить на землю і б'є ногами і кийками натовп правоохоронців.

За деякими з них зривають верхній одяг.