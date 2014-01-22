Мітингувальники створили новий медпункт в приміщенні парламентської бібліотеки

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з місця подій.

За його словами, медпункт розташований у приміщенні бібліотеки Верховної Ради.

Нагадаємо, попередні медпункт на Грушевського був розгромлений «Беркутом» під час однієї з атак.