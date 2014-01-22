Мітингувальники створили новий медпункт в приміщенні парламентської бібліотеки
15:43, 22 січня 2014Політика
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Активісти Євромайдану створили новий медпункт, де надають допомогу пораненим у сутичках з «Беркутом»
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з місця подій.
За його словами, медпункт розташований у приміщенні бібліотеки Верховної Ради.
Нагадаємо, попередні медпункт на Грушевського був розгромлений «Беркутом» під час однієї з атак.
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