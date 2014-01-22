Армія ні в якому разі не буде втручатися в конфлікт - джерело

Як повідомило джерело зі Збройних сил України, війська не будуть брати участь у конфлікті, пише Delo.UA

У разі появи протизаконних наказів влади використовувати силу проти мирних громадян військові відмовляться їх виконувати. Також особовому складу заборонено приймати будь-яку зі сторін протистояння. "Це можливо лише в приватному порядку, у разі одержання звільнювальних", - розповідає джерело. Тоді ця особа буде вважатися цивільною особою.

Нагадаємо, що в результаті протистояння на Грушевського 22 січня загинуло 2 людини. Також сьогодні Кабмін дозволив правоохоронцям використовувати ручні аерозольні гранати"Дрейф-2", а також світлошумові гранати світлозвукового дії; одноелементні - "Факел", "Зоря-2" та багатоелементні "Факел".

Протистояння тривають і зараз.