Опозиція заявила про підготовку всеукраїнського страйку
21:39, 22 січня 2014Політика
0 0
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що опозиція зараз готує всеукраїнський страйк
В опозиції заявили про підготовку всеукраїнського страйку
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на Народному віче зі сцени на Майдані Незалежності.
«Ми готуємо зараз всеукраїнський страйк, де вся країна встане і скаже: за цих умов , за цієї влади, у цьому беззаконні ми не хочемо жити, не хочемо нормально працювати, ми бойкотуємо цю владу», - зазначив він.
Читайте такожОпозиція дала Януковичу добу для припинення кровопролиття
За словами Кличка, опозиція ще оголосить, коли буде всеукраїнський страйк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter