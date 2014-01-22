Опозиція заявила про підготовку всеукраїнського страйку

21:39, 22 січня 2014
Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що опозиція зараз готує всеукраїнський страйк

В оппозиции заявили о подготовке всеукраинской забастовки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на Народному віче зі сцени на Майдані Незалежності.

«Ми готуємо зараз всеукраїнський страйк, де вся країна встане і скаже: за цих умов , за цієї влади, у цьому беззаконні ми не хочемо жити, не хочемо нормально працювати, ми бойкотуємо цю владу», - зазначив він.

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За словами Кличка, опозиція ще оголосить, коли буде всеукраїнський страйк.

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