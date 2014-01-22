Опозиція заявила про підготовку всеукраїнського страйку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на Народному віче зі сцени на Майдані Незалежності.

«Ми готуємо зараз всеукраїнський страйк, де вся країна встане і скаже: за цих умов , за цієї влади, у цьому беззаконні ми не хочемо жити, не хочемо нормально працювати, ми бойкотуємо цю владу», - зазначив він.

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За словами Кличка, опозиція ще оголосить, коли буде всеукраїнський страйк.