Інтерв`ю Сергія Реброва

Сергій Ребров дав інтерв`ю офіційному сайту чемпіонату світу.

"Я дійсно вважаю, що поразка від іспанців в якомусь сенсі нам допомогла. Після гри всі ми були дуже розчаровані, але хотіли показати, що ми можемо грати набагато краще. Також ми зрозуміли, чого не треба робити на турнірах такого рівня, - заявив Ребров. - Добре, що в другій грі нам дісталася команда Саудівської Аравії. Я не знаю, що з ними трапилося, можливо, це через перший гол, але я дійсно здивувався, як легко ми їх перемогли. Проте, я вважаю, що того дня Україна показала, що ми дійсно можемо добре грати".

"Ми щасливі, що потрапили в 1/8 фіналу. Не треба мені казати, що гра проти Тунісу не була видовищною, але я вважаю, що ми заслужили похвалу, особливо якщо врахувати те, що трапилося з нами в першому матчі», - додав Ребров. - Якщо чесно, то ми не дуже добре грали проти Тунісу, але ми знали, що повинні завоювати як мінімум очко в грі проти складного опонента і, врешті-решт, ми завоювали три. Ми виконали завдання.

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