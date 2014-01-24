По справі Тимошенко норму про заочному судовому процесі застосувати неможливо - прокурор
11:24, 24 січня 2014Політика
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У справі щодо порушень діяльності корпорації ЄЕСУ з обвинуваченням екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко норму про заочний судовий процес застосувати неможливо.
Юлія Тимошенко / tymoshenko.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання по справі ЄЕСУ сказала представник державного обвинувачення Марина Капінос.
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“Ви ж знаєте, що ми розглядаємо кримінальну справу за Кримінальним процесуальним кодексом 1960-го року. Зміни, які були прийняті недавно Верховною Радою, були внесені до нового Кримінального процесуального кодексу, тому таку норму закону ми не зможемо застосувати у нашому даному процесі”, - сказала Капінос.
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