По справі Тимошенко норму про заочному судовому процесі застосувати неможливо - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання по справі ЄЕСУ сказала представник державного обвинувачення Марина Капінос.

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“Ви ж знаєте, що ми розглядаємо кримінальну справу за Кримінальним процесуальним кодексом 1960-го року. Зміни, які були прийняті недавно Верховною Радою, були внесені до нового Кримінального процесуального кодексу, тому таку норму закону ми не зможемо застосувати у нашому даному процесі”, - сказала Капінос.