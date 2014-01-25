Янукович проводить зустріч з лідерами опозиції в Адміністрації Президента

В Адміністрації Президента відбувається зустріч глави держави Віктора Януковича з лідерами опозиційних парламентських фракцій.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. "Відбувається зустріч Президента України Віктора Януковича та учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи з лідерами опозиційних парламентських фракцій", - сказано у повідомленні. У зустрічі беруть участь глава Адміністрації Президента, керівник робочої групи Андрій Клюєв, перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов, міністр юстиції Олена Лукаш, керівник фракції політичної партії «УДАР» Віталій Кличко, керівник фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, керівник фракції «Свобода» Олег Тягнибок.

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