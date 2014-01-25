Тих, хто лишиться в КМДА, вважатимуть екстремістами - Захарченко
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко подякував усім, хто взяв участь у звільненні двох міліціонерів, яких, за словами міністра, утримували в будівлі КМДА.
Відповідну заяву розміщено на сайті МВС.
"Хочу подякувати всім тим, хто взяв участь у звільненні двох працівників міліції, яких захопили, так звані «охоронці майдану», і утримували в будівлі КМДА. У переговорному процесі нам допомагали і мирні мітингувальники, і посли іноземних держав", - каже Захарченко.
Міністр стверджує, що це не перший випадок заворушень, які відбуваються у захоплених будівлях, де "екстремісти б'ють і катують людей".
"Я звертаюся до лідерів опозиції. Якщо ви дійсно патріоти і хочете зберегти нашу державу, проявіть політичну зрілість і мудрість.
Це не гра у війну. Тут реальні жертви - живцем горять міліціонери, екстремісти відстрілюють людей. Вони ховаються за спинами дітей і жінок, їм потрібен хаос.
На крові не збудувати міцну державу", - йдеться у зверненні міністра.
Захарченко пообіцяв, що ніхто не буде перешкоджати мирному протесту, якщо мітингувальники переїдуть в якесь інше місце.
"Тих, хто залишиться на Майдані і у захоплених будівлях, ми будемо вважати екстремістськими угрупованнями. І, у випадку виникнення небезпеки, і переходу радикалів до активних дій будемо змушені застосувати силу," - попередив Захарченко.