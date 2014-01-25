Тих, хто лишиться в КМДА, вважатимуть екстремістами - Захарченко

Відповідну заяву розміщено на сайті МВС.

"Хочу подякувати всім тим, хто взяв участь у звільненні двох працівників міліції, яких захопили, так звані «охоронці майдану», і утримували в будівлі КМДА. У переговорному процесі нам допомагали і мирні мітингувальники, і посли іноземних держав", - каже Захарченко.

Міністр стверджує, що це не перший випадок заворушень, які відбуваються у захоплених будівлях, де "екстремісти б'ють і катують людей".

"Я звертаюся до лідерів опозиції. Якщо ви дійсно патріоти і хочете зберегти нашу державу, проявіть політичну зрілість і мудрість.

Це не гра у війну. Тут реальні жертви - живцем горять міліціонери, екстремісти відстрілюють людей. Вони ховаються за спинами дітей і жінок, їм потрібен хаос.

На крові не збудувати міцну державу", - йдеться у зверненні міністра.

Захарченко пообіцяв, що ніхто не буде перешкоджати мирному протесту, якщо мітингувальники переїдуть в якесь інше місце.

"Тих, хто залишиться на Майдані і у захоплених будівлях, ми будемо вважати екстремістськими угрупованнями. І, у випадку виникнення небезпеки, і переходу радикалів до активних дій будемо змушені застосувати силу," - попередив Захарченко.