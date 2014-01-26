"Регіоналка" натякнула, що заяви про скасування їй візи США підпадають під дію нових законів

"Я не знаю, як до цього ставитися, використовуючи нові, наприклад, закони", - заявила Бондаренко, передає ТСН.

Депутатка зазначила, що про відмову у візі могла дізнатися тільки вона особисто, а Мирослава Гонгадзе, навіть якби там працювала, не мала б жодного права про це говорити.

"Першого числа я поїду в Америку, подивимося, що буде", - сказала Бондаренко.

Читайте такожСША скасували візи громадян України, повязаних із застосуванням силиРаніше повідомлялося, що народним депутатам з фракції ПР Володимиру Олійнику й Олені Бондаренко нібито заборонено в'їзд до США. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Мирослава Гонгадзе.