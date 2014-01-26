В опозиції заявляють, що в Харкові зникли двоє активістів, яких затримала охорона Кернеса

Як передає кореспондент УНІАН, про зникнення двох людей Варченко написав на своїй сторінці у «Фейсбук» вчора, 25 січня, пізно ввечері.

«Згідно інформації, яка щойно надійшла до мене, сьогодні, 25 січня, близько 21 години 45 хвилин у Харкові захоплено заручниками активістів Євромайдану, які фіксували номери автомобілів «друзів Кернеса», яких той збирав у готелі «Національ»», - йдеться в повідомленні.

За відомостями Варченка, Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова, які знімали автомобілі, наздогнала та затримала охорона Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Читайте такожКернес - мітингувальникам: Не починайте війну, в якій вам не перемогти«Кілька чоловік знімали автомобілі на мобільні пристрої. Їх помітили, почалася погоня, внаслідок якої охоронцями Кернеса було затримано громадян Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова. Місце їх перебування наразі невідомо», - додав депутат.

У телефонній розмові сьогодні, 26 січня, Варченко повідомив УНІАН, що зниклі активісти досі не вийшли на зв'язок. Він уточнив, що одного з них наздогнали неподалік готелю, іншого спіймали у «Макдональдсі» поруч зі станцією метро «Архітектора Бекетова».

За словами депутата, заву до міліції він зробив в усній формі, оскільки сам зараз перебуває в Києві. Зокрема, за словами Варченка, він особисто подзвонив і телефоном заявляв про злочин заступнику начальника ГУМВС України в Харківській області Миколі Голубу та начальнику ГУМВС України в Харківській області Олегові Демченку. Крім того, за словами депутата, він написав очільникам харківського облуправління міліції СМС-повідомлення, в якому вказав прізвища зниклих та обставинами події.

«Сьогодні станом на приблизно 9:30 інформації не було. Є великі сумніви, що міліція гризе землю, щоб знайти цих злочинців», - сказав Варченко.

Депутат додав, що «зорієнтував активістів», які перебувають у Харкові, щоб ті сьогодні написали письмову заяву про зникнення людей.

Співорганізатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін кореспондентові УНІАН сказав, що особисто не знає цих активістів та не володіє ніякою додатковою інформацією про обставини події.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН сказали, що офіційних письмових заяв про зникнення людей в міліцію не надходило.

«Заяв до міліції про зникнення людей не надходило», - сказала начальник ВЗГ харківського облуправління міліції Наталя Захарова.