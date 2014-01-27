На Грушевського мітингувальники посилили пропускний режим

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, до першої барикади зі спаленої спецтехніки пропускають лише працівників ЗМІ, волонтерів та медиків.

Читайте такожНа столичному Майдані перебуває близько двох тисяч осібПроте на вулиці Грушевського триває перемир’я. Біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського перебувають близько 500 осіб.

Мітингувальники продовжують розчищати сніг на проїжджій частині, укріплювати барикади та періодично вигукють: «Слава Україні! Героям слава!».