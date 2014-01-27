МЗС України поскаржився Європі на захоплення Мін'юсту активістами

12:20, 27 січня 2014
Політика
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Глава МЗС України Леонід Кожара поінформував главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, міністра закордонних справ Королівства Швеція Карла Більдта і главу МЗС Польщі Радослава Сікорського про останній розвиток подій в Україні.

В МИД Украины считают, что захват Минюста может негативно отразиться на проведении антикризисных переговоров

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося сьогодні, 27 січня, під час телефонних розмов Кожари з колегами.

«Кожара поінформував своїх колег про останній розвиток подій в Україні, зокрема про захоплення радикально налаштованими силами будівлі Міністерства юстиції України, що може негативно відбитися на подальшому проведенні антикризових переговорів, а також призвести до ускладнення загальної внутрішньополітичної ситуації в країні», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше активісти Евромайдана захопили будівлю Мін'юсту. У свою чергу, Міністр юстиції Олена Лукашпросити РНБО ввести надзвичайний стан якщо мітингувальники не звільнять будівля, очолюваного нею відомства.

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