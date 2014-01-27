МЗС України поскаржився Європі на захоплення Мін'юсту активістами
Глава МЗС України Леонід Кожара поінформував главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, міністра закордонних справ Королівства Швеція Карла Більдта і главу МЗС Польщі Радослава Сікорського про останній розвиток подій в Україні.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося сьогодні, 27 січня, під час телефонних розмов Кожари з колегами.
«Кожара поінформував своїх колег про останній розвиток подій в Україні, зокрема про захоплення радикально налаштованими силами будівлі Міністерства юстиції України, що може негативно відбитися на подальшому проведенні антикризових переговорів, а також призвести до ускладнення загальної внутрішньополітичної ситуації в країні», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше активісти Евромайдана захопили будівлю Мін'юсту. У свою чергу, Міністр юстиції Олена Лукашпросити РНБО ввести надзвичайний стан якщо мітингувальники не звільнять будівля, очолюваного нею відомства.