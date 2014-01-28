Регіонал Шаповал закликає не голосувати за введення НС

Він закликає колег-депутатів не голосувати за НС, незважаючи на «божевільний тиск». Про це сказано в його заяві, текст якої передано в УНІАН.

«28 січня 2014 року має відбутися позачергова сесія Верховної Ради України, яка може стати або першим кроком до громадянського примирення, або останнім кроком до кривавої безодні . На сесії вирішуватиметься подальша доля нашого народу, а також фактично стоятиме питання про подальше існування держави Україна. Якщо на голосування буде винесено законопроект про запровадження в Україні надзвичайного стану , я ні за яких умов не голосуватиму за цю пропозицію. Я закликаю своїх колег народних депутатів, навіть, незважаючи на той божевільний тиск, який ми з вами зараз відчуваємо, у жодному разі не голосувати за запровадження в Україні надзвичайного стану », - сказано в заяві.

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«Але, якщо на голосування буде поставлено законопроект про їх скасування , однозначно голосуватиму «За» скасування цих ганебних законів. Якщо Верховна Рада візьме на себе головну відповідальність за нашу країну, консолідуючись і налагоджуючи суспільний діалог, я буду в перших рядах цього процесу. Зараз нам необхідно розробити максимально простий і зрозумілий для всіх план виходу з цієї кризи», - вважає депутат.

Він також закликав своїх колег не обмежуватися одним сесійним днем, не закривати сесію, розбігаючись у своїх справах, а продовжувати працювати і завтра, і післязавтра, і вдень, і вночі, доти, доки ми всі разом хоч на декілька кроків не відступимо від безодні, на краю якої опинилися всі ми без винятку.

«Ми повинні бути гідними громадян своєї країни. Ми всі хочемо чесно дивитися їм в очі. Закликаю всіх народних депутатів підтримати мене», - сказано в заяві.