У фракції ПР заявляють, що дозволили нардепам самим приймати рішення

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах заявив член фракції Партії регіонів, народний депутат Володимир Олійник.

«На фракції вирішили, що кожен самостійно вирішуватиме, як йому голосувати», - сказав Олійник.

При цьому депутат не виключив, що можуть бути скасовані «диктаторські» закони від 16 січня, але водночас висловився проти їх скасування у пакеті. Зокрема, він висловився проти скасуваня закону про амністію і встановлення відповідальності за знесення пам'ятників.

Читайте такожУ вівторок вранці Партія регіонів збирає засідання фракціїТакож Олійник зазначив, що питання відставки уряду, швидше за все, не порушуватиметься, тому що лідер фракції «Батьківщина» Арсенії Яценюк досі не надав свою кандидатуру як прем'єр-міністра.