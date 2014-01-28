Україні потрібен уряд "національного порятунку" - Кваснєвський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Кваснєвський сказав в інтерв'ю польському TVP Info.

"Я би йшов у сторону створення чогось, що назвав би урядом національної єдності чи урядом національного порятунку, бо ситуація є драматичною", - сказав він.

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Кваснєвський зазначив, що такий уряд "необов'язково" повинен очолити один із лідерів української опозиції, а якийсь настільки авторитетний політик, котрий зміг би керувати країною до президентських виборів та гарантувати, що ті вибори відбудуться чесно.

"Чи така особа в Україні є? Думаю, що їх немає занадто багато, навіть дуже мало, але, можливо, вдалося би когось знайти", - сказав він.

Екс-президент Польщі зауважив, що відставка уряду Азарова була однією із перших вимог учасників акцій протесту в Україні та згода влади на неї раніше дозволила б уникнути загострення насилля, яке мало місце.

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