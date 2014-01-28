В Одесі понад 300 осіб вийшли на мітинг на підтримку Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН на Приморський бульвар до пам'ятника Дюку, прийшли понад 300 осіб. Вони тримали прапори Євросоюзу і державні прапори України.

В ході мітингу активісти прийняли рішення не розпускати Майдан до тих пір, поки функціонує Євромайдан в столиці. Присутні також висловили підтримку вимог мітингувальників у Києві. В ході мітингу також прийнято рішення про організацію охорони місцевого Евромайдана.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», в Одесі обрано Народна Рада, до складу якої увійшли відомі городяни, в тому числі, артисти, громадські діячі, журналісти. Більш детальну інформацію в прес-службі пообіцяли надати пізніше.