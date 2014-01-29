Кличко заявив, що відставки Азарова недостатньо

Про це заявив лідер УДАРу Віталій Кличко, виступаючи зі сцени Майдану.

“Сьогодні важливий день. Хочу сказати головне: процес пішов - уряд Азарова у відставці. Якщо б не було Майдану – цього б не сталося. І це тільки початок!” – наголосив Віталій Кличко.

Він також відзначив, що скасування законів від 16 січня, які обмежували громадянські свободи, - це також маленький, але дуже важливий крок. Водночас, УДАР наполягає на поверненні до Конституції 2004 року, щоб влада не була сконцентрована в одних руках.

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Розповідаючи про пропозиції Януковича, Кличко наголосив: “Я ніколи не розглядатиму питання роботи в уряді Януковича. Переді мною ніколи не стояло мети отримати якусь посаду”.

Лідер УДАРу також відзначив, що в Україні є міліціонери, які мають гідність - вони починають звільнятися і переходять на бік народу.

“Я звертаюся до усіх працівників МВС, внутрішніх військ, спецпідрозділів. Сьогодні у вас немає навіть міністра - він виконує обов'язки. Тому задумайтеся, на кого з вас буде потім покладена відповідальність за насильство проти свого народу. Будьте з людьми і захищайте громадян, а не Януковича!” – сказав Кличко.

У коментарі журналістам політик також зазначив, що довго тривали переговори з представниками влади щодо питання амністії. Але влада пропонує амністію, тільки після звільнення мітингувальниками адмінбудівель, а фактично Майдану.

“Ми на це не погоджуємося! Тому завтра рада на позачергову сесію збереться знову. Але ми розуміємо, що люди очікують набагато більше, ніж відставка уряду! Тому головним кроком стане повна зміна влади і вибори Президента!”, - підкреслив Кличко.