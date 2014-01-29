ЄС може покращити умови угоди про асоціацію з Україною - Туск

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю польському телеканалу TVP1, пише РИА Новости.

"З боку Європи пропозиція в силі, Європа готова. Скажу більше - я також розраховую, що в результаті моїх бесід ця пропозиція для України може стати ще привабливішою", - сказав він.

Глава польського уряду, який минулого тижня зустрічався з головою ради ЄС Германом ван Ромпеєм, підкреслив, що вирішувати долю своєї країни повинні самі українці.

"Сьогодні для України найголовніше, щоб рішення про її майбутнє приймалося у Києві і тільки в Києві. Якщо ми очікуємо від усіх сусідів України політичного нейтралітету, то й самі повинні поводитися так само. Польща повинна бути країною, яка організовує таку допомогу, яку від неї хоче Україна. Не треба лізти з порадами, якщо їх не хочуть в Києві", - сказав він.