Кушнарьов виграв суд у Луценка

Печерський районний суд міста Києва визнав недостовірними звинувачення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на адресу народного депутата від Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА у зловживаннях службовим становищем під час перебування останнього на посаді голови Харківської обласної державної адміністрації, які пролунали з вуст міністра третього березня у ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні проголосила суддя Печерського райсуду Києва Олена УМНОВА.

Цивільний позов Є.КУШНАРЬОВА та його сина Андрія про захист честі, гідності та ділової репутації задоволено частково, оскільки позивачі подавали позов як до Ю.ЛУЦЕНКА, так і до Міністерства внутрішніх справ у цілому, а суд задовольнив їхній позов лише в частині щодо МВС, тобто зобов’язав міністерство спростувати протягом місяця такий самий спосіб, оприлюднену Ю.ЛУЦЕНКОМ інформацію в передачі «Свобода слова» та вибачитися перед Є.КУШНАРЬОВИМ, а також стягнути з МВС в якості компенсації за завдану моральну шкоду 1 грн., і виплатити позивачеві кошти, які він витратив на судовий процес.

Як сказано у постанові, рішення Печерського суду Києва може бути оскаржено протягом 10 днів в Апеляційному суду міста Києва.

У свою чергу, в коментарі журналістам представник інтересів Є.КУШНАРЬОВА Ірина КЛИМЕНКО висловила задоволення рішенням суду: «Це повністю обгрунтоване рішення, рішення, яким ми задоволені», - сказала вона. Відповідаючи на уточнююче питання, чи об’єктивно вівся судовий процес, І.КЛИМЕНКО відповіла: «Я думаю, що так, об’єктивно».

Як повідомляв УНІАН, після того, як Генеральна прокуратура закрила справу за ознаками злочину в перевищенні влади і нецільовому використанні кредитних коштів для будівництва Харківського метро, не знайшовши в діях Є.КУШНАРЬОВА складу злочину, колишній губернатор зажадав від Ю.ЛУЦЕНКО публічних вибачень. Є.КУШНАРЬОВ обіцяв подати на міністра до суду, якщо він не вибачиться. Є.КУШНАРЬОВ також звинуватив Ю.ЛУЦЕНКА в упередженому ставленні до нього і дискредитації його як людини і політика.

“ЛУЦЕНКО протягом року вів проти мене широкомасштабну кампанію репресій та дискредитації мене як людини і політика”, - заявив Є.КУШНАРЬОВ, зазначивши, що “ніхто не сміє” його “огульно звинувачувати у злодійстві”.

При цьому політик пообіцяв звернутися до суду, якщо Ю.ЛУЦЕНКО не вибачиться перед ним до 6 березня. Є.КУШНАРЬОВ повідомив, що його адвокати ініціюватимуть порушення кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА за фактом перевищення міністром службових повноважень та розголошення матеріалів слідства.

На сьогодні Є.КУШНАРЬОВ фігурує у справі про посягання на територіальну цілісність України.