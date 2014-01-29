У засіданні Ради оголошено перерву до 16-ї години

Як передає кореспондент УНІАН, оголосив перерву перший заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік.

Читайте такожТягнибок не виключає невеликих поступок опозиції щодо закону про амністіюКоли він вийшов у президію замість голови ВР Володимира Рибака, у сесійній залі залунали вигуки: «Ганьба!». Як відомо, саме Калєтнік 16 січня проводив засідання парламенту і з порушенням регламенту виносив на голосування закони, які 28 січня були скасовані.

Читайте такожВ ПР заявляють, що амністія активістів Євромайдану можлива тільки після ліквідації барикадОголошуючи перерву, Калєтнік зазначив, що продовжуються консультації за участі керівників фракцій, експертів щодо законопроекту про амністію.