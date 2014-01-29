Янукович провів зустріч із Спецпосланником Генсекретаря ООН

17:17, 29 січня 2014
Політика
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Президент України Віктор Янукович провів зустріч із Спеціальним посланником Генерального секретаря ООН до України Робертом Серрі.

Роберт Серри / Фото : un.org

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожВідбулась зустріч Януковича з Ештон і Томбінські Як нагадали в прес-службі, у понеділок, 27 січня, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Мун під час телефонної розмови з Януковичем висловив готовність направити до України Спеціального посланника ООН для участі в діалозі щодо врегулювання політичної кризи.

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