Янукович провів зустріч із Спецпосланником Генсекретаря ООН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожВідбулась зустріч Януковича з Ештон і Томбінські Як нагадали в прес-службі, у понеділок, 27 січня, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Мун під час телефонної розмови з Януковичем висловив готовність направити до України Спеціального посланника ООН для участі в діалозі щодо врегулювання політичної кризи.