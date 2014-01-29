УДАР: Вночі з Грушевського увезли до лікарень двох активістів з вогнепальними пораненнями

Про це повідомив депутат Київради VI скликання від «УДАРу» Олексій Давиденко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

За його словами, ця інформація надійшла до «УДАРу» з достовірних джерел.

Як сказав Давиденко, до 17-ї лікарні Києва (Лабораторний провулок) були доставлені молодий хлопець та чоловік старшого віку. «Люди були офіційно госпіталізовані та їм була надана медична допомога», - сказав Давиденко.

Він наголосив, що влада вдається до чергової провокації, щоб знову загострити ситуацію в Києві.

«З одного боку, влада каже, що проводить переговори про мирне врегулювання ситуації, а з іншого – відбувається відстріл мітингувальників. Ми вимагаємо від силовиків припинити застосовувати зброю проти людей, в той час як всі сторони намагаються знайти вихід з конфлікту», заявив Давиденко.