УДАР: Вночі з Грушевського увезли до лікарень двох активістів з вогнепальними пораненнями

18:50, 29 січня 2014
Політика
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Сьогодні вночі до однієї з лікарень Києва з вулиці Грушевського були доставлені молодий хлопець та чоловік старшого віку з вогнепальними пораненнями.

Грушевского / Reuters

Про це повідомив депутат Київради VI скликання від «УДАРу» Олексій Давиденко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

За його словами, ця інформація надійшла до «УДАРу» з достовірних джерел.

Як сказав Давиденко, до 17-ї лікарні Києва (Лабораторний провулок) були доставлені молодий хлопець та чоловік старшого віку. «Люди були офіційно госпіталізовані та їм була надана медична допомога», - сказав Давиденко.

Він наголосив, що влада вдається до чергової провокації, щоб знову загострити ситуацію в Києві.

«З одного боку, влада каже, що проводить переговори про мирне врегулювання ситуації, а з іншого – відбувається відстріл мітингувальників. Ми вимагаємо від силовиків припинити застосовувати зброю проти людей, в той час як всі сторони намагаються знайти вихід з конфлікту», заявив Давиденко.

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