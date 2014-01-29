Меркель і Путін обговорили ситуацію в Україні

"Сьогодні відбулася телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна з федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. У зв'язку з ситуацією в Україні підкреслена неприйнятність будь-якого втручання ззовні", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, що мітинги в Україні почалися в листопаді минулого року, коли кабмін оголосив про паузу в євроінтеграції. 19 січня в Києві відбулися зіткнення мітингувальників із правоохоронцями, в результаті безладів загинули три людини. Опозиція зажадала відставки уряду і продовження євроінтеграції. 28 січня президент прийняв відставку прем'єра і кабміну, який продовжить виконувати свої обов'язки до формування нового складу уряду