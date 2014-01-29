Печерський райсуд Києва залишив під вартою екс-нардепа Маркова

22:59, 29 січня 2014
Політика
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 Печерський райсуд Києва залишив під вартою заарештованого екс-народного депутата Ігоря Маркова.

Игорь Марков

Як повідомили УНІАН в офісі партії «Родина», лідером якої є Марков, сьогодні, 29 січня, суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів про звільнення Маркова, оскільки, на його думку, «закінчення досудового слідства не є підставою для зміни запобіжного заходу».

Як повідомляв УНІАН, захист лідера партії «Родина» Ігоря Маркова, позбавленого мандата депутата ВР, подавав клопотання до суду про зміну запобіжного заходу зв`язку з тим, що досудове слідство у справі Маркова, якого звинувачують у нападі на українського націоналіста в 2007 році, закінчено і матеріали передані до суду.

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Лідеру парії ”Родина” інкримінують організацію і вчинення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Він був затриманий. Прихильники Маркова римали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого з будівлі і відправити в Київ, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.

31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін. 16 грудня Печерський районний суд виніс рішення продовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

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