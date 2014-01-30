Тігіпко: Верховна Рада заслуговує, щоб її розпустили

Про це він сказав журналістам у кулуарах після голосування за законопроект про амністію авторства регіонала Юрія Мірошниченка, повідомляє Gordonua.com.

"За такої ситуації, коли ми не можемо домовитися, знайти компромісний варіант документа, коли люди гинуть на морозі, ми гідні того, щоб нас взяти і розпустити", - сказав Тігіпко.

Від будь-яких інших коментарів він відмовився.

Нагадаємо, ввечері, 29 січня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, поданий нардепом від фракції Партії регіонів Юрієм Мірошниченком щодо амністії учасників акцій протесту.

За відповідне рішення віддали голоси 232 народних депутата. Опозиція виступала категорично проти прийняття цього законопроекту.