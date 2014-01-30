У лікарні помер поранений з Грушевського - ЗМІ

Про це повідомляють "Факти" з посиланням на власне джерело.

Як повідомлялося, до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені два активісти, молодий хлопець і чоловік старшого віку. За інформацією, саме останній пішов із життя.

Нагадаємо, сьогодні депутат Київради VII скликання від «УДАРу» Олексій Давиденко повідомив, що вночі до однієї з лікарень Києва з вулиці Грушевського були доставлені два активісти з вогнепальними пораненнями.

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За його словами, ця інформація надійшла до партії «УДАР» з достовірних джерел.

За словами Давиденка, до 17 лікарні Києва на Лабораторному провулку були доставлені молодий хлопець та чоловік старшого віку.

«Люди були офіційно госпіталізовані та їм була надана медична допомога», - сказав Давиденко.

Він наголосив, що влада вдається до чергової провокації, щоб знову загострити ситуацію в Києві.

«З одного боку влада каже, що проводить переговори про мирне врегулювання ситуації, а з іншого – відбувається відстріл мітингувальників. Ми вимагаємо від силовиків припинити застосовувати зброю проти людей, в той час як всі сторони намагаються знайти вихід з конфлікту», - сказав Олексій Давиденко.