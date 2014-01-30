Під час мітингу на підтримку ПР у журналіста відібрали посвідчення і планшет

Напад на журналістастався під час провладного мітингу під стінами парламенту, повідомляє ТСН.

У репортера "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова відібрали акредитаційну картку у Верховну Раду. Коли він почав в прямому ефірі показувати прихильників президента і Партії регіонів, його виштовхали за огорожу, вимагаючи показати журналістське посвідчення. Його відразу відібрали разом з планшетом.

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Кутєпов викликав міліцію. iPad йому повернули лише після дзвінка коменданту Антимайдану, а посвідчення не віддали до сих пір.