Під час мітингу на підтримку ПР у журналіста відібрали посвідчення і планшет

07:19, 30 січня 2014
Політика
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У репортера "Громадського телебачення" відібрали акредитаційну картку у Верховну Раду

Напад на журналістастався під час провладного мітингу під стінами парламенту, повідомляє ТСН.

У репортера "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова відібрали акредитаційну картку у Верховну Раду. Коли він почав в прямому ефірі показувати прихильників президента і Партії регіонів, його виштовхали за огорожу, вимагаючи показати журналістське посвідчення. Його відразу відібрали разом з планшетом.

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Кутєпов викликав міліцію. iPad йому повернули лише після дзвінка коменданту Антимайдану, а посвідчення не віддали до сих пір.

Відео ТСН
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