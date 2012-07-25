Прокуратура перевіряє напад на журналіста та підпал його будинку

Про це УНІАН повідомив сам кореспондент видання «ИзбирКом» А.Тіора, пославшись на офіційне повідомлення від місцевих правоохоронців.

Як зазначається в цьому документі, матеріали у його справі витребувані Котовською міжрайонною прокуратурою «для скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи і проведення додаткової перевірки фактів».

А.Тіора вперше був допитаний слідчим прокуратури по суті справи, пов'язаної зі спробою підпалу його будинку, вчиненої невстановленими особами в ніч на 9 липня поточного року, а також за фактами нападу на нього групи депутатів Котовської міськради і перешкоджання професійній журналістській діяльності.

За словами А.Тіори, раніше старший прокурор Котовської прокуратури письмово повідомив його, що «прокуратура не знайшла складу злочину в діях депутатів». При цьому, за словами журналіста, йому навіть відмовилися видати постанову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи.

Крім того, за словами А.Тіори, раніше прокуратура не вивчала речових доказів і жодного разу не опитувала його за фактами нападу та перешкоджання професійній діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Одеська обласна організація Комітету виборців України заявила, що депутати Котовської міськради від Партії регіонів напали на журналіста А.Тіору.

«Група депутатів (у будівлі міськради - УНІАН) накинулася на А.Тіору, вирвала у нього журналістське посвідчення, портмоне, сумку і викинула в коридор, очевидно, розраховуючи, що журналіст побіжить збирати речі і документи», - повідомлялося в заяві.

Однак кореспондент залишився в залі і викликав міліцію. Поки співробітники правоохоронних органів складали протокол про напад, його речі зникли з коридору міськради. Згодом А.Тіора виявив їх у туалеті на подвір’ї поруч з Котовською райпрокуратурою.

Вночі 9 липня двоє невстановлених осіб закидали будинок А.Тіори пляшками із запалювальною сумішшю. Ніхто не постраждав.

Журналіст вважає, що злочинці мали намір вночі спалити будинок разом з ним і членами його сім'ї.