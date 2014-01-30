Лідерів дніпропетровської "Свободи" затримали нібито через підготовку теракту
У Дніпропетровську затримали лідерів місцевої "Свободи" нібито через підготовку теракту
В Дніпропетровськузатримали керівників місцевих осередків "Свободи". Є інформація, що їм інкримінують підготовку теракту, повідомляє ТСН.
Про це йдеться в постанові суду, згідно якої вчора провели обшуки в квартирах і офісах активістів. Юристи політсили кажуть, що затримали трьох осіб - керівника дніпропетровського відділення "Свободи", прес-секретаря та голову обласної молодіжної організації.
Слідчі СБУ вилучили комп'ютери та особисті справи членів "Свободи". Звинувачень затриманим поки не висували.
Читайте такожМіліція продовжує затримувати учасників масових заворушень
В СБУ слідчі дії коментувати відмовилися.
Заступник дніпропетровської обласної організації ВО "Свобода" Дмитро Барлюта зазначив, що затримання мотивують тим, що політсила готує терористичні акти.
"Затримують молодих хлопців і дівчат, проводять обшуки місць їх проживання, за юридичними адресами, затримують на роботах, доставляють до обласного відділення СБУ", - сказав політик.