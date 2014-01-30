Міліція спростовує інформацію про смерть активіста з Грушевського

Міліція спростовує інформацію деяких ЗМІ про вогнепальне поранення та смерть активіста з Грушевського в одній зі столичних лікарень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, поширена деякими медіа інформація, що начебто у 17-й лікарні помер чоловік, який отримав вогнепальне поранення на вул. Грушевського, не відповідає дійсності.

Як уже повідомляв Відділ зв’язків з громадськістю столичної міліції, до правоохоронних органів не надходило жодної офіційної заяви про госпіталізацію людей з вогнепальними пораненнями з вул. Грушевського у ніч з 28 на 29 січня поточного року.

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З метою додаткової перевірки цієї інформації до лікарняного закладу було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи Печерського райуправління міліції. У бесіді з адміністрацією лікарні та медиками не отримано жодного підтвердження щодо госпіталізації двох осіб з вогнепальними пораненнями з вул. Грушевського у ніч з 28 на 29 січня, а тим більше - про смерть одного з них.

Інформацію у ЗМІ зареєстровано в міліції Печерського району міста Києва. Перевірка продовжується.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня депутат Київради від «УДАРу» Олексій Давиденко заявив, що вночі до лікарні з вулиці Грушевського були доставлені два активісти з вогнепальними пораненнями. За його словами, ця інформація надійшла до «УДАРу» з достовірних джерел.

Того ж дня у столичній міліції спростували інформацію Давиденка про доставлення вночі до лікарні з вулиці Грушевського двох активістів з вогнепальними пораненнями.

Сьогодні "Факти" з посиланням на власне джерело повідомили, що активіст, якого вночі з вогнепальним пораненням привезли з вулиці Грушевського, помер у лікарні.