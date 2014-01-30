Євродепутат про амністію активістів: Янукович не хоче взаєморозуміння

Депутат Європейського парламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський вважає, що ухвалення Верховною Радою закону представника Партії регіонів Юрія Мірошниченка про амністію свідчить, що Президент Віктор Янукович не хоче порозуміння з опозицією.

Про це він сказав у коментарі “Польському радіо”.

Євродепутат наголосив, що ухвалено дуже погану версію законопроекту про амністію для затриманих учасників антиурядових протестів і тільки звільнення активістів без додаткових умов дає якийсь шанс на порозуміння.

“Це погано. Тільки звільнення без додаткових умов усіх затриманих і арештованих дає якийсь шанс на порозуміння ”, - сказав Саріуш-Вольський.

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“Коли йдемо по Майдану, відчувається повстанська атмосфера, а коли намагаємося пройти урядовим кварталом - мені це нагадує військовий стан у Польщі”, - додав євродепутат.

Як повідомлялося, 29 січня народні депутати з фракцій ПР та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Мірошниченка про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники протягом 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.