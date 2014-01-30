Активісти Майдану не вийдуть на свободу, поки стоять намети і барикади - регіонал

Заарештовані активісти Майдану не вийдуть на свободу, якщо протестувальники не виконають умови закону про амністію.

Про це заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів Віталій Журавський, повідомляє прес-служба депутата.

«Прийнявши закон про амністію в редакції Юрія Мірошниченка, парламентська більшість пішла на значні поступки. Річ у тому, що вчора був зареєстрований проект закону про амністію, підготовлений мною і моїм колегою Дмитром Шпеновим. У ньому, зокрема, передбачається, що мітингувальники повинні не лише звільнити захоплені приміщення органів державної влади й розблоковувати вулиці, але й демонтувати намети, барикади, добровільно передати органам правопорядку зброю та вибухові пристрої, а також ліквідувати воєнізовані формування», - повідомив Журавський.

Читайте такожОпозиція продовжуватиме «боротьбу за права і свободи українців» - Яценюк

«Зараз потрібно чітко усвідомлювати, що відповідно до прийнятого закону Майдан ніхто не чіпатиме. Більш того, парламент погодився, щоб на період лютих морозів мітингувальники могли залишитися в приміщеннях Українського дому і Будинку профспілок», - підкреслив парламентарій.

За його словами, закон про амністію вводить механізм, який, з одного боку, дозволить забезпечити звільнення від кримінальної відповідальності й покарання осіб, які брали участь у масових акціях протесту, починаючи з 27 грудня 2013 року, з іншого - дозволить вирішити внутрішні конфлікти в державі та забезпечити безперешкодну діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, розблокування їх діяльності, а також роботу транспортних комунікацій та інших об'єктів.

Журавський підкреслив, що лідери опозиції й учасники акцій протесту повинні усвідомлювати, що в разі невиконання умов цього закону люди, які скоїли злочини й перебувають сьогодні за гратами, не зможуть опинитися на волі.

«Але є один нюанс: генпрокурор може опублікувати таке повідомлення лише в тому випадку, якщо учасники масових акцій виконають умови закону не пізніше 15 днів із дня, наступного за днем набуття чинності закону. Якщо ж до закінчення цього терміну публікація здійснена не буде, закон втратить силу», - пояснив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Мірошниченка про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.