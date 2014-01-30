Активісти Майдану не вийдуть на свободу, поки стоять намети і барикади - регіонал
Якщо протягом 15 днів з дня прийняття закону про амністію учасники масових акцій не виконають його умови, закон втратить силу.
Заарештовані активісти Майдану не вийдуть на свободу, якщо протестувальники не виконають умови закону про амністію.
Про це заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів Віталій Журавський, повідомляє прес-служба депутата.
«Прийнявши закон про амністію в редакції Юрія Мірошниченка, парламентська більшість пішла на значні поступки. Річ у тому, що вчора був зареєстрований проект закону про амністію, підготовлений мною і моїм колегою Дмитром Шпеновим. У ньому, зокрема, передбачається, що мітингувальники повинні не лише звільнити захоплені приміщення органів державної влади й розблоковувати вулиці, але й демонтувати намети, барикади, добровільно передати органам правопорядку зброю та вибухові пристрої, а також ліквідувати воєнізовані формування», - повідомив Журавський.
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«Зараз потрібно чітко усвідомлювати, що відповідно до прийнятого закону Майдан ніхто не чіпатиме. Більш того, парламент погодився, щоб на період лютих морозів мітингувальники могли залишитися в приміщеннях Українського дому і Будинку профспілок», - підкреслив парламентарій.
За його словами, закон про амністію вводить механізм, який, з одного боку, дозволить забезпечити звільнення від кримінальної відповідальності й покарання осіб, які брали участь у масових акціях протесту, починаючи з 27 грудня 2013 року, з іншого - дозволить вирішити внутрішні конфлікти в державі та забезпечити безперешкодну діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, розблокування їх діяльності, а також роботу транспортних комунікацій та інших об'єктів.
Журавський підкреслив, що лідери опозиції й учасники акцій протесту повинні усвідомлювати, що в разі невиконання умов цього закону люди, які скоїли злочини й перебувають сьогодні за гратами, не зможуть опинитися на волі.
«Але є один нюанс: генпрокурор може опублікувати таке повідомлення лише в тому випадку, якщо учасники масових акцій виконають умови закону не пізніше 15 днів із дня, наступного за днем набуття чинності закону. Якщо ж до закінчення цього терміну публікація здійснена не буде, закон втратить силу», - пояснив депутат.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Мірошниченка про амністію затриманих учасників Євромайдану.
Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.
Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.