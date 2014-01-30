На сайті Ради з'явився текст закону про амністію



Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є запровадження чіткого механізму, який з одного боку дозволить забезпечити звільнення від кримінальної відповідальності та покарання осіб, які брали участь у масових акціях протесту, починаючи з 27 грудня 2013 року, а з іншого – дасть змогу вирішити внутрішні конфлікти в державі та забезпечити безперешкодну діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, розблокування їхньої повсякденної діяльності, а також роботи транспортних комунікацій та інших об’єктів.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак, щоб звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які є підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 27 грудня 2013 року по день набрання чинності законом злочинів, пов'язаних з масовими акціями протесту, мітингувальники повинні:

1) звільнити всі зайняті в місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівлі чи приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також допустити до своїх робочих місць осіб, які там працюють, та зняти інші перешкоди для належного функціонування зазначених об’єктів;

2) розблокувати транспортні комунікації на вулиці Грушевського у місті Києві учасниками масових акцій протесту;

3) розблокуванти інші вулиці, площі, провулки, бульвари тощо у місті Києві й інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту.

Після цього, Генеральний прокурор України здійснює на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України публікацію повідомлення про фактичне вчинення учасниками масових акцій протесту сукупності зазначених вище дій, лише за умови, що такі дії були вчинені учасниками масових акцій протесту не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим законом.

Якщо до закінчення 15-денного строку, на офіційному веб-сайті Генпрокуратури не з'явиться повідомлення Генерального прокурора про фактичне виконання умов, закон втрачає чинність з дня, наступного за останнім днем цього строку.

Крім того, зазначається в документі, питання про застосування закону вирішується в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.