Капітан, який охороняв порядок на Грушевського, помер від зупинки серця - Захарченко

Внаслідок зупинки серця помер капітан внутрішніх військ МВС України Дмитро Донець, який ніс службу на вул. Грушевського в Києві.

Про це повідомляється у зверненні міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, переданому УНІАН.

Як зазначається, «сьогодні о п’ятій ранку помер капітан внутрішніх військ МВС України Дмитро Донець. У 30-річного, до того здорового, правоохоронця зупинилося серце. Це наслідки тієї щоденної напруги у протистоянні на Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку. Колегія МВС і я особисто співчуваємо близьким померлого, та не залишимо їх наодинці з бідою, як і інших родичів наших загиблих та поранених працівників».

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Далі Захарченко зазначає: «Я, як міністр, не можу залишатися байдужім до того, що відбувається. Гинуть люди як з одного, так і з іншого боку, рахунок поранених вже йде на сотні. Я звертаюся до тих, хто ціною людського життя рветься до влади. Схаменіться! З обох боків барикад знаходяться громадяни однієї держави!».

Як повідомляв УНІАН, найбільш масові акції протесту розпочалися в Україні після того, як в ніч на 30 листопада 2013 року «Беркут» жорстоко розігнав мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту посилилися після того, як 16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла пакет так званих «диктаторських законів», що обмежують права і свободи громадян. 19 січня на вул. Грушевського розпочалося протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні громадян поранені, є загиблі.

28 січня ВР скасувала закони від 16 січня, однак цей закон ще не підписано. Також 28 січня Микола Азаров подав у відставку з посади голови уряду. Президент України Віктор Янукович прийняв відставку Азарова і, як наслідок, усього Кабінету міністрів.