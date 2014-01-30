Євромайдан сплачує всі рахунки за оренду будівель - комендант

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву заявив народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Степан Кубів.

Він повідомив, що за час оренди протестувальниками Будинку профспілок було відшкодовано 300 тис. грн. 1,5 млн грн сплачено загалом включно з комунальними платежами за електроенергію та водовідведення.

Кубів додав, що близько 240 тис. грн сплачено за оренду Жовтневого палацу.

Також він повідомив, що доручив оформити відповідні угоди про оренду й суборенду та оплатити відповідні рахунки.

Щодо оренди будівлі КМДА Кубів зазначив: «Я не маю точної інформації, але я мав зустріч з керівником господарського відділу і всі рахунки, які будуть виставлені, ми сплатимо».

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада 2013 р. проходять багатотисячні акції проти рішення влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня в Києві активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуті штаби мітингувальників.

Пізніше протестувальники зайняли Жовтневий палац, а 25 січня 2014 р. – Український дім.