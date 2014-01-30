За два місяці проти 1,5 тис. активістів порушили кримінальну справу - депутат
Протягом двох місяців масових акцій протесту затримано близько 200 активістів Майдану, а проти 1,5 тисячі осіб відкриті кримінальні провадження.
За два місяці було затримано близько 200 активістів Майдану, проти 1,5 тисячі осіб відкриті кримінальне провадження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву заявив народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Степан Кубів.
Інший комендант Андрій Парубій сказав, що «ми будемо чекати, поки наших хлопців і дівчат, які по райвідділках і тюрмах по всій Україні, поки вони будуть повертатись на Майдан».
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«Ми очікуємо, що амністія буде виконана в односторонньому порядку – таке загальне відношення до вчорашнього закону», - заявив Парубій.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що закон про амністію учасників масових акцій 30 листопада і 1 грудня виконано у повному обсязі.
Закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" набув чинності 26 грудня 2013 р.
Закон передбачав звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.
Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».
9 січня 2014 р. голова ВР Володимир Рибак заявив про необхідність внесення змін до закону про амністію учасників Євромайдану.
Разом з тим 19 січня в Україні спалахнула нова хвиля акцій, під час яких правоохоронці затримали більш як 100 осіб.
29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» про амністію затриманих учасників Євромайдану.
Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.
Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.
Сьогодні голова ВР Володимир Рибак підписав закон про амністію і направив його на підпис Президентові.
Довідка УНІАН. За даними ГПУ на сьогодні затримано загалом 234 учасників акцій протесту, з них заарештовано – 140.