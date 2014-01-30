За два місяці проти 1,5 тис. активістів порушили кримінальну справу - депутат

За два місяці було затримано близько 200 активістів Майдану, проти 1,5 тисячі осіб відкриті кримінальне провадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву заявив народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Степан Кубів.

Інший комендант Андрій Парубій сказав, що «ми будемо чекати, поки наших хлопців і дівчат, які по райвідділках і тюрмах по всій Україні, поки вони будуть повертатись на Майдан».

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«Ми очікуємо, що амністія буде виконана в односторонньому порядку – таке загальне відношення до вчорашнього закону», - заявив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що закон про амністію учасників масових акцій 30 листопада і 1 грудня виконано у повному обсязі.

Закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" набув чинності 26 грудня 2013 р.

Закон передбачав звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».

9 січня 2014 р. голова ВР Володимир Рибак заявив про необхідність внесення змін до закону про амністію учасників Євромайдану.

Разом з тим 19 січня в Україні спалахнула нова хвиля акцій, під час яких правоохоронці затримали більш як 100 осіб.

29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.

Сьогодні голова ВР Володимир Рибак підписав закон про амністію і направив його на підпис Президентові.

Довідка УНІАН. За даними ГПУ на сьогодні затримано загалом 234 учасників акцій протесту, з них заарештовано – 140.