ГПУ: За порушення громадського порядку затримано 234 особи, з них заарештовано 140

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із засобами масової інформації прес-служби ГПУ.

«Результатом цього стали порушення громадського порядку, масові заворушення, використання зброї, захоплення органів влади та спроби створення фактично паралельних псевдо-органів державного управління», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначають, що згідно даних слідства, загинули 4 особи, у тому числі – працівники органів внутрішніх справ, тілесні ушкодження отримали більше 500 осіб, з них – 253 правоохоронці.

Станом на сьогодні, затримано загалом 234 особи, з них заарештовано – 140.

«Крім того, мають місце численні порушення Конституції та законів України з боку місцевих органів влади. Неправомірні рішення останніх оскаржуються органами прокуратури в судовому порядку», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Степан Кубів заявив, що за два місяці було затримано близько 200 активістів Майдану, проти 1,5 тисячі осіб відкриті кримінальне провадження.