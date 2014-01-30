У РФ виступають проти резолюції ПАРЄ і вважають її звинувачення несправедливими

Російська делегація виступила проти резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі верхньої палати російського парламенту з посиланням на члена Комітету Ради Федерації у міжнародних справах Ігоря Морозова.

«Нам здається, що логіка голосування членів асамблеї спрямована на підтримку настроїв меншості населення України й надання через процедуру моніторингу впливу на події в цій країні», - сказав Морозов, коментуючи дискусію в ПАРЄ в рамках термінових дебатів щодо ситуації в Україні.

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Зокрема, він повідомив, що ПАРЄ відмовилася прийняти поправку української делегації про можливість проведення в їхній країні референдуму з вибору подальшого розвитку країни.

«Парламентарії Ради Європи, мабуть, серйозно стурбовані тим, що більшість українського народу підтримають рішення Президента України Віктора Януковича про євразійську інтеграцію», - сказав Морозов.

Російський парламентарій також зазначив, що в резолюції ПАРЄ Російська Федерація звинувачується в чиненні тиску на рішення України не підписувати угоду з Європейським Союзом.

Морозов нагадав, що російська сторона свого часу вітала створення ЄС і вважає цю модель достатньою й оптимальною на сьогоднішній день.

«Але Росія та держави Євразійського простору мають право на створення своїх інтеграційних об'єднань, які дають потужний поштовх торгово-економічному розвитку в цьому регіоні», - заявив він.

У зв'язку з цим Морозов звернув увагу на те, що в ПАРЄ при обговоренні найважливішої проблеми Європи – політичної, економічної та соціальної кризи в Україні - звучить критика на адресу Росії та низки країн за ухвалення самостійних рішень про майбутнє свого розвитку.

«ПАРЄ не повинна виступати з подібних позицій. Нам необхідно співпрацювати в рамках інтеграційних об'єднань і шукати нові шляхи взаємодії, зокрема щодо виходу з глухого кута, в якому опинилася Україна», - сказав він і додав, що асамблея повинна ухвалювати конструктивні рішення, які б усували виниклі бар'єри.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, Парламентська Асамблея Ради Європи на своїй сесії прийняла резолюцію щодо України.

У своїй резолюції ПАРЄ висловила жаль із приводу політичної кризи в Україні, заявивши, що криза викликана несподіваним для багатьох українців рішенням влади відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада минулого року.

ПАРЄ взяла до уваги заяву керівництва України про те, що рішення не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС було ухвалено під тиском Росії, та нагадала Москві про її зобов'язання не ділити в своїй зовнішній політиці країни на дві категорії, до однієї з яких можна ставитися як до зони особливого впливу.

Асамблея також висловила жаль надмірним застосуванням сили міліцією проти мирних протестувальників у Києві, що привело до загибелі п'ятьох людей.

«Асамблея особливо занепокоєна повідомленнями, які заслуговують на довіру, про тортури і погане ставлення до протестувальників з боку міліції та сил безпеки", - йдеться в резолюції ПАРЄ.