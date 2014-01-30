У РФ виступають проти резолюції ПАРЄ і вважають її звинувачення несправедливими
Російські представники вважають, що члени асамблеї намагаються підтримати настрій меншості населення України.
Російська делегація виступила проти резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі верхньої палати російського парламенту з посиланням на члена Комітету Ради Федерації у міжнародних справах Ігоря Морозова.
«Нам здається, що логіка голосування членів асамблеї спрямована на підтримку настроїв меншості населення України й надання через процедуру моніторингу впливу на події в цій країні», - сказав Морозов, коментуючи дискусію в ПАРЄ в рамках термінових дебатів щодо ситуації в Україні.
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Зокрема, він повідомив, що ПАРЄ відмовилася прийняти поправку української делегації про можливість проведення в їхній країні референдуму з вибору подальшого розвитку країни.
«Парламентарії Ради Європи, мабуть, серйозно стурбовані тим, що більшість українського народу підтримають рішення Президента України Віктора Януковича про євразійську інтеграцію», - сказав Морозов.
Російський парламентарій також зазначив, що в резолюції ПАРЄ Російська Федерація звинувачується в чиненні тиску на рішення України не підписувати угоду з Європейським Союзом.
Морозов нагадав, що російська сторона свого часу вітала створення ЄС і вважає цю модель достатньою й оптимальною на сьогоднішній день.
«Але Росія та держави Євразійського простору мають право на створення своїх інтеграційних об'єднань, які дають потужний поштовх торгово-економічному розвитку в цьому регіоні», - заявив він.
У зв'язку з цим Морозов звернув увагу на те, що в ПАРЄ при обговоренні найважливішої проблеми Європи – політичної, економічної та соціальної кризи в Україні - звучить критика на адресу Росії та низки країн за ухвалення самостійних рішень про майбутнє свого розвитку.
«ПАРЄ не повинна виступати з подібних позицій. Нам необхідно співпрацювати в рамках інтеграційних об'єднань і шукати нові шляхи взаємодії, зокрема щодо виходу з глухого кута, в якому опинилася Україна», - сказав він і додав, що асамблея повинна ухвалювати конструктивні рішення, які б усували виниклі бар'єри.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, Парламентська Асамблея Ради Європи на своїй сесії прийняла резолюцію щодо України.
У своїй резолюції ПАРЄ висловила жаль із приводу політичної кризи в Україні, заявивши, що криза викликана несподіваним для багатьох українців рішенням влади відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада минулого року.
ПАРЄ взяла до уваги заяву керівництва України про те, що рішення не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС було ухвалено під тиском Росії, та нагадала Москві про її зобов'язання не ділити в своїй зовнішній політиці країни на дві категорії, до однієї з яких можна ставитися як до зони особливого впливу.
Асамблея також висловила жаль надмірним застосуванням сили міліцією проти мирних протестувальників у Києві, що привело до загибелі п'ятьох людей.
«Асамблея особливо занепокоєна повідомленнями, які заслуговують на довіру, про тортури і погане ставлення до протестувальників з боку міліції та сил безпеки", - йдеться в резолюції ПАРЄ.